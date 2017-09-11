В Белгородской области явка в Единый день голосования превысила 50%

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БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Белгородской области составила 54,69%, сообщил в понедельник на пресс-конференции глава избиркома региона Николай Плетнев.
В Единый день голосования 10 сентября в Белгородской области прошли выборы губернатора, выборы двух горсоветов нового созыва и дополнительные выборы депутата областной думы.
"Явка избирателей составила 54,69%. По данному показателю Белгородская область заняла вторую строчку среди субъектов, где 10 сентября прошли выборы различных уровней. На первом месте - Республика Мордовия с результатом в 82,33%", - сказал Плетнев.
Он добавил, что активность белгородцев несколько снизилась по сравнению с выборами губернатора, которые проходили в регионе в 2012 году - тогда явка была на уровне 57%. Традиционно активнее других голосуют в сельской местности.
По уточненным данным, после подсчета всех протоколов действующий глава региона Евгений Савченко ("Единая Россия") набирает 69,3%, у представителя КПРФ Станислава Панова - 15,95%, у кандидата от ЛДПР Константина Климашевского - 8,14%, гендиректор строительной компании ООО "СМУ-55" Эдуард Чаусов ("Партия ветеранов России") набрал 4,26%.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, дата инаугурации Савченко еще не назначена.