Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах

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САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе состоявшихся 10 сентября выборов.
Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.
"Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель, согласно должностной инструкции", - подчеркнул врио губернатора.
Избирательная комиссия Саратовской области по итогам дня голосования сообщила, что жалобы на нарушения в ходе выборов поступали с участков почти во всех районах города.
Ранее сообщалось о потасовке на одном из участков Саратова между членами избирательной комиссии. На другом участке член избирательной комиссии заявил о попытке вброса бюллетеней.
Глава местного избиркома Павел Точилкин сообщил в понедельник журналистам, что избирательная комиссия Саратовской области зафиксировала 16 жалоб о нарушениях на выборах главы региона и депутатов областной думы 10 сентября.
"Всего в ходе выборов мы получили 16 жалоб на нарушения. Также мы анализировали сообщения о нарушениях в СМИ. Таким образом, установлено, что все жалобы на нарушения касаются 55 избирательных участков в Балашовском,
Воскресенском, Энгельсском, Марксовском районах и всех районах Саратова", - сказал он.
По словам Точилкина, по всем сообщениям были проведены проверки, и большинство из них не соответствовало действительности.