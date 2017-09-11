Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе состоявшихся 10 сентября выборов.

Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

"Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель, согласно должностной инструкции", - подчеркнул врио губернатора.

О нарушениях

Избирательная комиссия Саратовской области по итогам дня голосования сообщила, что жалобы на нарушения в ходе выборов поступали с участков почти во всех районах города.

Ранее сообщалось о потасовке на одном из участков Саратова между членами избирательной комиссии. На другом участке член избирательной комиссии заявил о попытке вброса бюллетеней.

Глава местного избиркома Павел Точилкин сообщил в понедельник журналистам, что избирательная комиссия Саратовской области зафиксировала 16 жалоб о нарушениях на выборах главы региона и депутатов областной думы 10 сентября.

"Всего в ходе выборов мы получили 16 жалоб на нарушения. Также мы анализировали сообщения о нарушениях в СМИ. Таким образом, установлено, что все жалобы на нарушения касаются 55 избирательных участков в Балашовском,

Воскресенском, Энгельсском, Марксовском районах и всех районах Саратова", - сказал он.

По словам Точилкина, по всем сообщениям были проведены проверки, и большинство из них не соответствовало действительности.