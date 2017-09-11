Итоги выборов в Мордовии официально опубликуют 13 сентября

САРАНСК, 11 сентября./ТАСС/. Официальные итоги выборов главы Мордовии будут опубликованы в среду, 13 сентября, после того, как итоговый протокол утвердит ЦИК РФ. По предварительным данным, победу одержал действующий руководитель региона Владимир Волков. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель ЦИК республики Александр Косов.

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"Итоговые протоколы ТИК (территориальных избирательных комиссий - прим. ТАСС) обработаны на 100% и введены в систему "ГАС Выборы". Заседание ЦИК республики мы проведем 12 сентября, во вторник, после этого решение и итоговый протокол будет утвержден и направлен в ЦИК РФ, а результаты опубликованы в СМИ 13 сентября. По предварительным данным, победу одержал действующий глава Мордовии Владимир Волков с результатом 89,19% голосов избирателей", - сообщил Косов.

По его мнению, предварительные результаты выборов главы республики уже можно считать окончательными, осталось их только утвердить.

"За Владимира Волкова проголосовали 455 257 жителей Мордовии (89,19%). Вторым стал коммунист Дмитрий Кузякин с результатом 21 326 (4,18%) голосов, представитель либерал- демократов Евгений Тюрин набрал 19 813 (3,88%) голосов избирателей, кандидат "Справедливой России" Тимур Гераськин - 7450 (1,46%) и представитель партии Мира и Единства Петр Вельмакин набрал 3633 (0,71%) голосов", - сообщил Косов.

Технологии помогают считать быстрее

Глава ЦИК республики отметил, что технологические нововведения, такие как QR-код при обработке протоколов участковых комиссий, позволили членам комиссий быстрее и точнее обрабатывать результаты голосования и значительно снизить процент ошибок при обработке итоговой документации избирательных комиссий на местах. Обучение новым технологиям в Мордовии прошли более 5,4 тыс. членов избирательных комиссий, а с QR-кодами работали 700 операторов ввода данных, работавших в день голосования на местах.

По словам председателя ЦИК республики, программа не дает ошибиться и не позволяет распечатать итоговый протокол с ошибками.

"Первые данные об итогах голосования мы получили уже в 22:00 10 сентября, а последние протоколы участковых комиссий были введены и обработаны системой "ГАС Выборы" в 4 утра 11 сентября. По сравнению с прошлыми выборами, время подсчета голосов и обработка документации на местах сократилась в разы. В 2016 году последние протоколы были обработаны в 9:00 утра следующего за выборами дня", - отметил председатель ЦИК республики.

Положительную роль на выборах сыграла и возможность проголосовать избирателям по фактическому месту нахождения. Этим воспользовались 5242 избирателя Мордовии, оформление заявления на голосование по месту нахождения занимает не более 2-3 минут и мгновенно заносится в базу данных избирателей.

"Думаю, что этот механизм будет усовершенствован, и к выборам президента РФ правом проголосовать по месту нахождения воспользуются еще больше граждан. Голосовать можно будет не только в Мордовии, но и в любом регионе страны. Для тех, кто находится в командировке или работает в другом регионе, такая возможность позволит исполнитесь вой гражданский долг", - отметил Косов.

Отмена итогов выборов и роспуск комиссий

По решению ЦИК Мордовии в республике отменены результаты голосования на двух избирательных участках №255 и №527. Об этом также сообщил Александр Косов журналистам.

"Здесь выявлены серьезные нарушения закона о выборах. Отмечу, что принимая такое решение, члены ЦИК республики понимали, что на общих итогах голосования отмена не отразится. На участке № 527 пресечена попытка вброса 79 бюллетеней, проверку этого факта ведут следственные органы. Участковая комиссия будет расформирована", - сообщил председатель ЦИК Мордовии Александр Косов.

Решение о роспуске комиссии принято и по участку №255, где члены УИК выдавали бюллетени неустановленного образца. Как сказал Косов, члены избирательной комиссии допустили серьезную ошибку, не проставив печать на выданных избирателям бюллетенях, тем самым нарушив закон.

По мнению Александра Косова, 3 тыс. аннулированных голосов никак не отразятся на общей статистике итогов голосования 510 796 избирателей Мордовии, принявших участие в выборах.

Фактически, по мнению региональных экспертов, выборы главы Мордовии стали проверкой для новых членов УИК и новых членов ЦИК Мордовии, а так же для самих представителей партий и кандидатов.

"Для всех участников избирательного процесса это сигнал к тому, что республиканский ЦИК будет жестко пресекать нарушения по процедуре голосования и подсчету голосов. Механизмы воздействия для этого есть. И это важно для понимания работы на предстоящих выборах федерального уровня", - отметил политолог Родион Муртазин.