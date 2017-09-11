РФ и Иордания договорились наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом

АММАН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Иордания договорились наращивать взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"У нас договоренность наращивать координацию в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом, причем у Иордании и России единое понимание того, как это надо делать, без каких-либо двусмысленностей, без двойных стандартов, без попыток использовать лозунги борьбы с экстремизмом для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а такие попытки предпринимаются", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил ас-Сафади, на встрече стороны также говорили об общем "обязательстве по борьбе с терроризмом". "Это обязательство, которое мы осуществляем, координируем, - указал он. - И я очень рад, что есть международные усилия по борьбе с терроризмом. Мы считаем, что необходимо победить терроризм во всех формах и на всех фронтах в военном и идеологическом измерениях".

Также Россия и Иордания договорились о консультациях в трехстороннем формате с США по южной зоне деэскалации в Сирии.

"Обсудили ситуацию, которая связана с созданием на юго-западе Сирии зоны деэскалации в соответствии с инициативами, которые были выдвинуты в рамках астанинского процесса. Эта южная зона была согласована в рамках взаимодействия России, Иордании и США, и мы высказались в пользу того, чтобы решать вопросы ее максимально эффективного функционирования в трехстороннем формате, и договорились о предстоящих контактах на этот счет", - сказал Лавров.

В свою очередь Иорданская сторона выразила надежду на скорейшее установление всех зон деэскалации в Сирии. "Мы ценим российско-иорданское сотрудничество по югу Сирии. Как вы знаете, здесь мы партнеры, в трехстороннем формате с США, - заявил Айман ас-Сафади.- Надеемся, что как можно скорее будут установлены все зоны деэскалации [в Сирии]".

"Мы считаем, что успех здесь необходим, и это будет частью урегулирования, - отметил ас-Сафади. - Мы в Иордании хотим полного прекращения огня в Сирии по всей территории, хотим затем двигаться в сторону мирного решения, чтобы открыть новую стадию для сирийского народа".

По мнению министра, соглашение о прекращении огня в Сирии - "это самый большой успех по сравнению со всеми соглашениями в прошлом".

"Мы ценим российско-иорданское сотрудничество по югу Сирии. Как вы знаете, здесь мы партнеры, в трехстороннем формате с США, - сказал он.- Надеемся, что как можно скорее будут установлены все зоны деэскалации [в Сирии]".

Также было заявлено, что Иордания выступает за уход иностранных сил из Сирии и против военного вмешательства в сирийский конфликт.

"Хотим, чтобы все иностранные силы ушли из Сирии, чтобы Сирия была безопасной, стабильной, независимой, суверенной и сама принимала решения, чтобы сама обеспечивала свою безопасность, - сказал дипломат. - Исходя из этих установок, Иордания прилагает все усилия для того, чтобы прекратить кровопролитие, мы против военного вмешательства. Для Иордании приоритет - благо сирийского народа, который продолжает страдать".

Попимо этого Москва и Амман заключили в понедельник соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических, специальных или служебных паспортов. Подписи под документом поставили оба министра.