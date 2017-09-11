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Лавров: военное присутствие США в Сирии нарушает международное право

Политика
11 сентября, 12:54 дата обновления: 11 сентября, 13:19 UTC+3

При этом министр иностранных дел России отметил, что "сложившейся возможностью для борьбы с терроризмом надо пользоваться"

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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Военное присутствие США в Сирии нарушает международное право, но сложившейся возможностью для борьбы с терроризмом надо пользоваться. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

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"Мы с самого начала последовательно выступали с очень понятных позиций. Все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия сирийского правительства нарушает международное право, - подчеркнул министр. - Россия работает здесь по прямому приглашению законных властей Сирии, также как и представители Ирана, в том числе представители движения "Хезболлы".

"Россия взаимодействует в этом формате с сирийскими вооруженными силами исключительно для подавления терроризма и для прекращения гражданской войны, для начала решения гуманитарных проблем и продвижения по пути политического урегулирования", - указал Лавров.

Он также добавил, что ситуация с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии остается двусмысленной, группировку продолжают выводить из-под ударов.

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"Мы говорили сегодня, что по-прежнему остается двусмысленной остается ситуация с "Джебхат ан-Нусрой", которую целый ряд участников, возглавляемой американцами коалиции, почему-то старается беречь и выводить из-под ударов, - подчеркнул министр. - Это неприемлемо. "Джебхат ан-Нусра", как и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остается террористической группировкой".

Кроме того, говоря об участии других стран в разрешении конфликта, Лавров отметил, что в Москве считают, что Саудовская Аравия действительно настроена на урегулирование сирийского кризиса.

"Мы считаем, что Саудовская Аравия настроена решать сирийский кризис, и это подтвердилось и в самом начале астанинского процесса, когда Россия, Турция и Иран этот формат создали, - сказал он. - Когда процесс начался, мы получили от Саудовской Аравии подтверждение, что она этот формат поддерживает, готова сотрудничать в создании зон деэскалации и в реализации других инициатив, которые в Астане вырабатываются".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Иран Сирия Россия Турция Иордания Саудовская Аравия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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