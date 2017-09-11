Явка на муниципальных выборах в Москве составила 14,8%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 14,8%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В Москве у нас пока 14,8%", - сказал он в понедельник на пресс-конференции. "Я должен сказать, что если не рассматривать те кампании по муниципальным выборам, которые совпадали с выборами депутатов Государственной думы, президента, она [явка] самая высокая в истории муниципальных выборов в Москве, практически в полтора раза выше, [чем в годы] когда проводились довыборы в тех или иных муниципальных образованиях", - отметил он.

По словам Горбунова, в Москве досрочно проголосовали чуть более 9 тыс. человек, что составляет 0,14% избирателей. "На прошлых выборах депутатов муниципальных образований на дому проголосовало 158 тыс., вчера на дому проголосовало 60 тыс. 846 [избирателей], это в два раза меньше, чем на прошлых выборах", - добавил глава Мосгоризбиркома.