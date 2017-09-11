"Справедливая Россия" выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 25 декабря

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" выдвинет своего кандидата на выборы президента РФ на съезде 25 декабря. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил лидер партии Сергей Миронов.
"Парламентская партия "Справедливая Россия" в том или ином качестве примет участие в президентской кампании. Пропустить мы их [президентские выборы] не можем", - заверил Миронов. "А вот уже как и в каком качестве, и кого определим кандидатом, определимся на съезде нашей партии 25 декабря, прямо перед Новым годом", - добавил он.
Лидер справороссов надеется, что "к этому времени вся картина будет ясна".
Выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года, кампания официально будет объявлена в период с 7 по 17 декабря 2017 года.