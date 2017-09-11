Омбудсмен отметила присутствие видеокамер не на всех участках на выборах в Подмосковье

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова отметила отсутствие видеокамер на некоторых избирательных участках в Подмосковье в единый день голосования 10 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба омбудсмена.
"Наблюдатели отмечали отсутствие камер на некоторых участках", - сообщили в пресс-службе. По данным Семеновой, системы видеофиксации не было на некоторых участках в Ленинском муниципальном районе.
Вместе с тем, как пояснили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Московской области, "закон не обязывает нас устанавливать видеокамеры на всех участках, только на федеральных выборах".
По словам Семеновой, кроме того, не все члены комиссий могли грамотно ответить на вопросы наблюдателей в ходе единого дня голосования. "Необходимо продолжить обучение членов избирательных комиссий", - пояснили в пресс-службе омбудсмена.
"В целом выборы в Подмосковье прошли спокойно, без нарушений", - процитировали в Семенову в пресс-службе.
В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работали 1006 участковых избирательных комиссии.