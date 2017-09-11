"Единая Россия" получила большинство голосов на выборах в Тульской и Орловской областях

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ТАСС, 11 сентября. Кандидаты от партии "Единая Россия" получили большинство голосов по итогам муниципальных выборов в Тульской и Орловской областях, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.
В Тульской области в Единый день голосования состоялись выборы нового состава Совета депутатов города Богородицка. В городе зарегистрировано порядка 26 тыс. избирателей, явка составила 33,71%, это почти на 10% выше, чем на аналогичных выборах в 2012 году.
"На 20 мандатов претендовал 51 человек. Итоги таковы: 16 мандатов получили кандидаты от партии "Единая Россия", по одному - представители ЛДПР, "Родины", "Справедливой России", и один самовыдвиженец. В течение дня голосования каких-либо нарушений не зафиксировано. Новый состав Совета депутатов избран на пятилетний срок полномочий", - сказали в облизбиркоме.
В Орловской области жители 23 районов участвовали в довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления, где за 68 мандатов боролись 159 кандидатов. "Явка составила 59,04%. По итогам голосования 62 мандата получили представители "Единой России", шесть - кандидаты-самовыдвиженцы, один мандат - кандидат от КПРФ", - уточнили ТАСС в избиркоме Орловской области.
Впервые на муниципальных выборах в регионе применили технологию изготовления протоколов с QR-кодом. "Раньше в участковых комиссиях данные о количестве бюллетеней вносили в итоговые протоколы вручную. Теперь компьютерная программа при распечатке проставляет на протоколе двумерный штрихкод. Его сканируют, вся информация без ошибок поступает в государственную автоматизированную систему "Выборы", - рассказали ТАСС в избирательной комиссии.