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Песков: срок встречи лидеров "нормандской четверки" по теме миротворцев пока не определен

Политика
11 сентября, 14:09 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Уполномоченные эксперты находятся в постоянном контакте, добавил представитель Кремля

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возможные сроки встречи лидеров стран "нормандской четверки", посвященной инициативе о миротворцах на юго-востоке Украины, еще не определены. "Решения на этот счет [когда проводить такую встречу] нет, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Как только уполномоченные наши эксперты такой договоренности достигнут, естественно, продолжится диалог. Но пока точных наметок нет".

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Отвечая на вопрос, когда и где состоится встреча помощников президентов по этой теме, представитель Кремля заявил, что "пока окончательно место не выбрано". "Но помощники продолжают свое общение, они находятся в постоянном контакте", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе в рамках минских соглашений. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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