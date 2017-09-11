Песков: срок встречи лидеров "нормандской четверки" по теме миротворцев пока не определен

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возможные сроки встречи лидеров стран "нормандской четверки", посвященной инициативе о миротворцах на юго-востоке Украины, еще не определены. "Решения на этот счет [когда проводить такую встречу] нет, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Как только уполномоченные наши эксперты такой договоренности достигнут, естественно, продолжится диалог. Но пока точных наметок нет".

Отвечая на вопрос, когда и где состоится встреча помощников президентов по этой теме, представитель Кремля заявил, что "пока окончательно место не выбрано". "Но помощники продолжают свое общение, они находятся в постоянном контакте", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе в рамках минских соглашений. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.