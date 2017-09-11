Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Победа кандидатов от разных партий на муниципальных выборах в Москве является прекрасным фактом, так как у них будет возможность показать свою эффективность, принимая участие в жизни города. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Москве на муниципальных выборах большинство голосов было отдано за кандидатов от "Единой России". "Безусловно, есть побеждающие от других партий, это прекрасно, они будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя предварительные данные о лидирующих кандидатах от оппозиции в ряде районов столицы.
Пресс-секретарь президента добавил, что "это и есть плюрализм, это и есть политическая конкуренция".
10 сентября в 125 муниципалитетах Москвы прошли выборы депутатов местных советов, всего было распределено 1 тыс. 502 мандата. Первое место по количеству полученных мандатов заняла "Единая Россия" (76%), на втором месте - партия "Яблоко" (11,72%).