Более 66% кандидатов ЕР победили на муниципальных выборах в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 66% мандатов на муниципальных выборах в Свердловской области получили представители "Единой России". Об этом в понедельник сообщил руководитель регионального исполкома партии Александр Косинцев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

В Свердловской области в единый день голосования избирали главу региона, депутатов парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также глав четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле.

"800 мандатов разыгрывалось, избрано 535 представителей, членов партии "Единая Россия". В целом по области процент составляет 66,9. Результаты выше прошлогодних выборов в Законодательное собрание региона <…> на 2%", - сказал Косинцев.

Так, в Нижнем Тагиле из 28 мандатов "Единая Россия" забрала 21. "Убедительная победа, рейтинг партии в регионе в среднем составил 57%", - отметил секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

"Проблемными" территориями были названы Асбест, Алапаевск и Нижняя Тура. "Там мы не получили большинства, там в основном победили самовыдвиженцы. Мы бы хотели обратить внимание на то, что в этом году некоторые местные отделения совместно с градообразующими предприятиями сделали ставку на самовыдвиженцев. В этом направлении нам необходимо провести работу над ошибками, главная проблема в том, что эти кандидаты - лидеры общественного мнения, они не прошли процедуру праймериз, мы будем изучать эти мотивы, чтобы потом таких ошибок не допустить", - пояснил Косинцев.

Отдельно Шептий прокомментировал ситуацию в Богдановиче, где в августе прокуратура организовала проверку в связи с конфликтом, который возник вокруг законности избрания нового главы. "Мы действовали там мерами решительными, в том числе мы отозвали девять своих кандидатов и поддержали часть самовыдвиженцев, и они прошли, поддержка партии сыграла роль в их победе. Из 20 депутатов в думе Богдановича всего пять прошло от партии "Единая Россия", но фракция в Богдановиче будет сформирована, и первая задача будет - избрать нового главу", - уточнил он.

Итоги голосования в других регионах УрФО

Представители партии "Единая Россия" одержали победу на муниципальных выборах и в ряде других регионов Уральского федерального округа.

В Тюменской области в 38 муниципальных образованиях региона были выбраны 90 депутатов. Явка на муниципальных выборах составила 57,31%. "Из 90 мандатов 84 получила "Единая Россия", 6 получила ЛДПР. Семь обращений поступило в день голосования в избирательную комиссию Тюменской области: по двум уточнили по участковым комиссиям, нашим коллегам разъяснили законодательство, а в остальной части нарушений не выявлено", - уточнили ТАСС в избирательной комиссии Тюменской области.

Единороссы одержали победу на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где 10 сентября проходила 71 избирательная кампания. Средняя явка по округу превысила 50%, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Согласно данным избирательной комиссии ЯНАО, все выборы на территории арктического региона признаны состоявшимися. Подведены предварительные итоги: на дополнительных выборах двух депутатов в Законодательное собрание региона наибольшее количество голосов набрали кандидаты от "Единой России" - гендиректор "Тернефтегаз" ("дочка" Новатэка) Василий Степанов и гендиректор компании "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин, а, например, в думу Приуральского района избраны 15 депутатов - 14 из "Единой России", и один мандат достался ЛДПР", - уточнили в пресс-службе.

Кандидаты от политической партии "Единая Россия" получили 120 из 139 мандатов на выборах в органы местного самоуправления в Челябинской области, таковы данные после обработки 100% протоколов, рассказал журналистам председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

"На выборах депутата Курганской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 <…>, в который входят Альменевский, Сафакулевский и Щучанский районы, 45,22% голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Владимир Левитский. Также выдвигались кандидат от КПРФ (35,96%), ЛДПР (14,13%) и "Справедливой России" (2,36%). Всего в выборах приняли участие 12,503 тыс. избирателей. Средняя явка составила 33,72%", - добавили избиркоме Курганской области.