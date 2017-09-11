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КПРФ довольна результатами единого дня голосования

Политика
11 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Партия набрала 1607 мандатов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. КПРФ довольна результатами прошедшего 10 сентября единого дня голосования, заявил в понедельник журналистам первый зампредседателя ЦК партии Иван Мельников.

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"Анализируя динамику нашей поддержки в непростых условиях борьбы, мы в целом довольны результатами единого дня голосования. Наша партия не только сохранила, но и укрепила статус главной оппозиционной силы, единственной серьезной альтернативы власти", - подчеркнул он.

По словам Мельникова КПРФ на выборах всех уровней в общей сложности "набрала 1607 мандатов, "Справедливая Россия" 898, ЛДПР - 735".

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). 

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