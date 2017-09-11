"Единая Россия" предварительно получила большинство мандатов в Подмосковье

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила почти 68% мандатов по предварительным итогам единого дня голосования 10 сентября в Подмосковье. Об этом сообщается в понедельник на сайте избирательной комиссии Московской области.

"Предварительно, да", - сообщили в пресс-службе избиркома, отвечая на вопрос о том, получила ли партия большинство мандатов в регионе.

Однако, эти данные пока не учитывают результаты голосования в Наро-Фоминском, Коломенском и Чеховском городских округах, где накануне выбирали советы депутатов, пояснили ТАСС в пресс-службе.

Второе место по количеству полученных в области мандатов заняла КПРФ - 10,8%, на третьем месте - самовыдвиженцы - 9,5%. В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работали 1006 участковых избирательных комиссии.