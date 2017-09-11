МИД РФ: ОБСЕ нужно пересмотреть подход к нарушению прав человека на Украине

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Институты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны пересмотреть подход к оценке событий, происходящих на Украине. Об этом заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая в понедельник на открытии совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

По его словам, в данный момент ОБСЕ в первую очередь "необходим пересмотр подходов отдельных институтов ОБСЕ по отношению к событиям на Украине". "Факты массовых нарушений Киевом прав и свобод человека крайне редко получают оценку со стороны ОБСЕ. Серьезную озабоченность вызывает и ситуация в области свободы СМИ в этой стране. Невозможно закрывать глаза и на многочисленные нарушения Киевом своих международных обязательств в сфере противодействия расизму и расовой дискриминации, мириться с распространением на Украине националистических, расистских, неонацистских идей и идеологий", - подчеркнул глава российской делегации.

По словам Анатолия Викторова, ОБСЕ должна избегать двойных стандартов в работе на гуманитарном направлении и стараться искать разумные компромиссы.

"Продолжают сохраняться перекосы в подходе ряда государств - участников ОБСЕ к работе на гуманитарном направлении. Двойные стандарты, менторство и нагнетание откровенно антироссийских настроений не способствуют налаживанию диалога. И это при том, что "к западу от Вены" накопилось большое количество проблем. Речь идет в первую очередь о миграционных проблемах в Европе, ставших следствием пагубной политики вмешательства во внутренние дела стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - отметил он.

Глава российской делегации выразил надежду, что произошедшие в последнее время новые кадровые назначения в ОБСЕ "будут способствовать поиску разумных компромиссов" в ее деятельности.

"Необходимо, чтобы БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека] прекратило избегать комплексных оценок ситуации в западных государствах, фокусируясь лишь на странах "к востоку от Вены". Заметен дисбаланс и в сфере электорального мониторинга БДИПЧ. Считаем важным подчеркнуть необходимость адаптации работы Бюро к современным реалиям и согласования с государствами - участниками ОБСЕ методологической базы наблюдения за выборами", - указал он.

Викторов заявил "о несостоятельности периодически звучащих утверждений о "независимости" и "автономности" исполнительных структур ОБСЕ". "Деятельность исполструктур должна выстраиваться в соответствии с решениями коллективных органов ОБСЕ и утвержденными мандатами", - подчеркнул он.

Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения, как подчеркивает ОБСЕ, "это крупнейшая ежегодная европейская конференция по вопросам прав человека и демократии". Эта платформа создана для того, чтобы отслеживать реализацию договоренностей по вопросам человеческого измерения, обсуждать связанные с этим проблемы, обмениваться примерами положительных практик и вырабатывать рекомендации для дальнейших улучшений.

В течение двух недель в Варшаве состоится 18 панельных дискуссий и около 100 сопутствующих мероприятий. Совещание завершится 22 сентября.