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Избирком Краснодарского края не получил ни одной жалобы на вбросы в ходе выборов

Политика
11 сентября, 14:21 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, сентября. /ТАСС

Сообщения в интернете о нарушениях были проверены и не подтвердились

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КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края не получила ни одной жалобы на вбросы бюллетеней в ходе прошедших в воскресенье выборов, а сообщения в интернете о нарушениях были проверены и не подтвердились. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

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Накануне на Кубани прошли выборы в парламент края. В понедельник Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", не преодолевшей на этих выборах пятипроцентный барьер, заявил, что в регионе были "жульничество и фальсификации", партия не признает итоги выборов и уже на этой неделе подготовит судебные иски. Сообщалось также, что управление СК по региону начало проверку сообщений о нарушениях на выборах, в том числе о вбросах бюллетеней.

"Ни одной официальной жалобы на вброс у нас нет. Все наши изыскания и разбор были на основании интернет-сообщений. Работа с ними не входит в наши обязанности, но мы работаем на упреждение, поэтому реагировали. Пока ни одного подтверждения у нас нет", - сказал Черненко.

Он добавил, что в крайизбирком поступило 20 жалоб от пяти заявителей, все они находятся на рассмотрении.

"Оценка политических волеизъявлений не входит в компетенции избирательной комиссии Краснодарского края. Мы можем сказать, что выборы были действительными или недействительными <...> Они ["Справедливая Россия"] говорят, что у них беспрецедентно низкой результат, и поэтому не признают. Но в прошлом году на выборах в Госдуму [по итогам голосования в Краснодарском крае] они получили 3,14%, на выборах в Заксобрание - 3,16%", - отметил Черненко.

После обработки 100% протоколов пятипроцентный барьер на выборах в Заксобрание Краснодарского края преодолели "Единая Россия" (70,77%), КПРФ (11,53%) и ЛДПР (11,15%). В одномандатных округах кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 округе из 35-ти, в одном в лидерах кандидат от "Справедливой России", еще в одном - кандидат от "Партии роста", в двух - самовыдвиженцы. В парламенте региона будет 70 депутатов, половина из которых избирается по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам.

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