Выборы в регионах Северо-Запада прошли без нарушений

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Новгородской, Архангельской и Вологодской областях, Ненецком автономном округе и Республике Коми прошли без нарушений законодательства. Кампании были открытыми и прозрачными, хорошо показала себя и система QR-кодов. Такие итоги подвели в понедельник региональные избирательные комиссии после единого дня голосования.

Новгородская область: невысокая явка, но нарушений нет

В Новгородской области состоялись досрочные выборы главы региона. "По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Никитин, набрав 67,99% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Ольга Ефимова [16,17%], на третьем - кандидат от ЛДПР Антон Морозов [7,51%], кандидат от "Справедливой России" Михаил Панов набрал 4,09%, а Николай Захаров из "Патриотов России" - 1,71%," - сообщила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

"В целом мы оцениваем, что кампания прошла открыто, гласно, нарушений законодательства не обнаружено", - сказала Лебедева. На избирательные участки пришли 143,3 тысячи человек - это 28,36% избирателей. "Явка ниже, чем на прошлых выборах губернатора. Мы со своей стороны сделали все, чтоб избиратели знали о выборах, месте и времени голосования", - отметила глава облизбиркома, затруднившись в оценке причин низкой явки избирателей.

На выборах глав муниципальных образований победили пять кандидатов от "Единой России", один представитель "Справедливой России" и два самовыдвиженца. На дополнительных выборах в муниципальные советы депутатов семь мандатов достались "Единой России" и два - "Справедливой России".

НАО и Архангельская область: серьезных жалоб не было

В Ненецком автономном округе выборы проводились в десяти муниципальных образованиях: в четырех выбирали нового главу, в девяти - депутатов местных советов. В Нарьян-Маре прошли дополнительные выборы депутата городского совета по Центральному избирательному многомандатному округу. Явка в целом по региону составила 36,32 %, в Нарьян-Маре - 25,76%.

"Наибольшая явка была там, где выбирали глав. Максимальная зафиксирована в Андегском сельсовете - 69,23%. Выборы прошли без нарушений. В окружной избирком обращений не поступало, как и в муниципальные комиссии", - сказала ТАСС заместитель председателя избиркома НАО Мария Угловая.

В Единый день голосования на территории Архангельской области прошли выборы депутатов представительных органов десяти муниципальных районов, четырех городских округов в девяти городских и сельских поселениях, а также главы муниципального образования Куликовское Красноборского района. Явка по региону составила 17,13% или 73 240 человек.

Максимальная явка зафиксирована в городе Мирном [30,95%], а также в Вилегодском районе [30,25%] и на Соловках [30,04%]. Всего за время избирательной кампании в областной избирком поступило 11 жалоб, все они касались проведения предвыборной агитации. "В Единый день голосования нарушений, влекущих за собой признание результатов выборов недействительными или требующих пересчета, нет", - сказали ТАСС в облизбиркоме.

Вологодская область: выборы с высокой конкуренцией

Выборы состоялись в Вологодской области, в том числе полностью сформирован новый состав Череповецкой городской думы, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Денис Зайцев. "Выборы на 26 мест в Череповецкую гордуму проходили по 26 одномандатным округам, в 25 из них победили кандидаты от "Единой России", в одном - самовыдвиженец, хотя принимали участие все парламентские партии и партия "Дело", - сообщил председатель регионального избиркома.

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По его данным, избирательные участки посетили 144639 человек, что составило 24,47% от общего количества внесенных в списки избирателей, 2,87% из них проголосовали досрочно. Выборы состоялись с высоким уровнем конкуренции, отметил председатель избиркома: в главы 90 поселений претендовал 271 кандидат, в депутаты 130 муниципальных советов - 2642 человека.

При этом количество жалоб и обращений снизилось по сравнению с прошлогодними выборами в 5 и 10 раз, до 30 и 33 соответственно, отметил председатель избиркома. "Связываем это с тем, что второй год подряд, как только объявляем выборы, тут же организуем "горячую линию", на все вопросы отвечаем, разъясняем, проводим совещания и семинары с партиями. И это работает", - отметил он.

Хорошо показала себя система QR-кодов, которая была опробована в 87% участковых избирательных комиссий, исключение составили лишь отдаленные участки, отметил Зайцев.

"По системе QR-кодов - только положительные отзывы, значительно упрощает работу, позволяет сразу выявлять ошибки. Это внедрено и теперь будет использоваться у нас на 100%. В целом избирательная кампания прошла спокойно, без провокаций. Проблемные ситуации, если и были, то в минимальном количестве и разрешались на местах", - подытожил он.

Коми: низкая активность в северных городах

Спокойными назвал прошедшие муниципальные выборы в Коми и председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев. "Выборы состоялись без жалоб, нарушений, инцидентов, никого с участков не удаляли, то есть обстановка была спокойная", - отметил он.

Итоговая явка составила 12,2%, при этом минимальная - в заполярной Воркуте (5,71%), где дополнительно выбирали трех депутатов в совет города, и в приполярной Инте (13,72%). Но на выборы депутатов поселения Вежайка пришло 51,15% избирателей. "Это традиционно, что северные города голосуют не так активно, поскольку значительная часть зарегистрированных в Воркуте и Инте избирателей фактически там не проживают", - отметил Митюшев.

В Коми прошли дополнительные выборы депутатов городских и сельских поселений в восьми муниципалитетах из 20. Эффективнее всего, по данным председателя избиркома, отработали единороссы, выдвинув 50 кандидатов и получив 40 мандатов, на втором месте по эффективности - КПРФ, затем ЛДПР, "Справедливая Россия" и самовыдвиженцы.