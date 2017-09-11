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Председатель "Яблока" заявила о нарушениях в ходе предвыборной кампании и дня голосования

Политика
11 сентября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По словам Эмилии Слабуновой, они фиксировались и в Москве, и в других регионах

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова утверждает, что оппозиция столкнулась с серьезными нарушениями во время избирательной кампании и самого единого дня голосования 10 сентября. По ее словам, нарушения фиксировались и в Москве, и в других регионах.

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"В Москве в районе Отрадное были сняты все информационные щиты. В Ярославле рекламной компании было предписано снять рекламные баннеры "Яблока" под угрозой демонтажа рекламных конструкций, в Ярославле был арестован 130-тысячный тираж агитационной продукции", - сказала глава партии на пресс-конференции. По ее словам, в Карелии "яблочники" столкнулись с отказом типографий печатать листовки, а в ряде регионов "целые команды занимались изъятием агитационных материалов из почтовых ящиков".

Слабунова утверждает, что кандидаты от "Яблока" подвергались давлению и нападениям, также, по ее словам, против партии использовалась "технология внедрения агентов влияния". "Целый ряд новых технологий появился - внедрять агентов влияния и подрывать работу изнутри, что мы могли наблюдать в Свердловской области и в Краснодаре", - сказала она. Ранее в Свердловское отделение партии не смогло выдвинуть кандидатом на пост губернатора области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, и решение принимало бюро партии. Разногласия по выдвижению кандидатов возникли и в региональном отделении Краснодарского края.

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Единый день голосования - 2017
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Ройзман, Евгений Вадимович Слабунова, Эмилия Эдгардовна
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