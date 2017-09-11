Аксенов: выборы в Крыму подтвердили интеграцию полуострова в правовую систему РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в единый день голосования выборы на территории Крыма подтвердили интеграцию полуострова в политическую и правовую систему России, считает глава региона Сергей Аксенов.
"Избирательная кампания, процесс голосования и результаты волеизъявления крымчан еще раз показали, что Крым полностью интегрирован в политическую и правовую систему России", - написал Аксенов на своей странице в Facebook в понедельник.
В единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе.
Депутатский мандат по Ленинскому одномандатному округу №12 стал вакантным в связи с кончиной парламентария Юрия Шевченко.
Выборы депутата по Войковскому одномандатному округу №9 в Керчи проходили в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Подлипенцева, который летом 2016 года был назначен главой администрации Керчи.
Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия" - Ирина Черненко (Керчь) и Олег Марченко (Ленинский район).
По мнению главы Крыма, выборы в регионе "прошли честно и демократично, в спокойной обстановке".
"Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Явка в среднем невысокая, как и по России в целом, но это ожидаемая ситуация, обычная для дополнительных выборов. К слову, в некоторых субъектах РФ на губернаторских выборах уровень явки ниже, чем в Крыму на дополнительных выборах", - отметил Аксенов.