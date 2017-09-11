Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: выборы в Крыму подтвердили интеграцию полуострова в правовую систему РФ

Политика
11 сентября, 14:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

По мнению главы региона, выборы прошли честно и демократично, в спокойной обстановке

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в единый день голосования выборы на территории Крыма подтвердили интеграцию полуострова в политическую и правовую систему России, считает глава региона Сергей Аксенов.

"Избирательная кампания, процесс голосования и результаты волеизъявления крымчан еще раз показали, что Крым полностью интегрирован в политическую и правовую систему России", - написал Аксенов на своей странице в Facebook в понедельник.

В единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе.

Депутатский мандат по Ленинскому одномандатному округу №12 стал вакантным в связи с кончиной парламентария Юрия Шевченко.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Выборы депутата по Войковскому одномандатному округу №9 в Керчи проходили в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Подлипенцева, который летом 2016 года был назначен главой администрации Керчи.

Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия" - Ирина Черненко (Керчь) и Олег Марченко (Ленинский район).

По мнению главы Крыма, выборы в регионе "прошли честно и демократично, в спокойной обстановке".

"Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Явка в среднем невысокая, как и по России в целом, но это ожидаемая ситуация, обычная для дополнительных выборов. К слову, в некоторых субъектах РФ на губернаторских выборах уровень явки ниже, чем в Крыму на дополнительных выборах", - отметил Аксенов.

Смотрите также

Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн

Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения Германии

Чалый передал "черноморский привет" Киеву и Берлину, недовольным статусом Крыма и выборами

Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах

Эксперты: выборы в Крыму являются внутренним делом России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама