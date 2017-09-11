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МИД РФ: игнорирование ОБСЕ проблем русского меньшинства в Латвии и Эстонии неприемлемо

Политика
11 сентября, 15:11 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 11, сентября. /ТАСС

Представитель дипломатического ведомства напомнил о статусе "неграждан", который имеют многие жители российского происхождения

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ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов указал на недопустимость игнорирования профильным институтом организации проблем русского национального меньшинства в Латвии и Эстонии, выступая в понедельник на открытии совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом говорится в распространенном на совещании официальном заявлении российской делегации.

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"Абсолютно неприемлемым является многолетняя пассивность Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в отношении положения русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии, а также позорного, унизительного статуса "неграждан" - постыдного для современной Европы явления. Рассчитываем, что новый комиссар будет уделять этим вопросам должное внимание", - подчеркнул представитель МИД РФ.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, при этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. В Эстонии численность населения составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тыс. - неграждане. После выхода республик из состава СССР в 1991 году эта часть населения была лишена большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в ЕП, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения, как подчеркивает ОБСЕ, "это крупнейшая ежегодная европейская конференция по вопросам прав человека и демократии". Эта платформа создана для того, чтобы отслеживать реализацию договоренностей по вопросам человеческого измерения, обсуждать связанные с этим проблемы, обмениваться примерами положительных практик и вырабатывать рекомендации для дальнейших улучшений. В течение двух недель в Варшаве состоится 18 панельных дискуссий и около 100 сопутствующих мероприятий. Совещание завершится 22 сентября.

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