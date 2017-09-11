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Зюганов: перенос выборов на март изменил бы их характер и содержание

Политика
11 сентября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Лидер КПРФ уверен, что проведение единого дня голосования в марте обеспечило бы высокую явку

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перенос единого дня голосования на март позволил бы изменить характер и содержание выборов, а также обеспечил бы высокую явку.

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"Время проведения выборов в сентябре - это вообще во многом фикция. Наш избиратель вынужден и дальше под давлением кризиса вступать в огороды, готовить себе нормальную, беспечную зиму, поэтому проведение выборов в марте месяце позволит изменить и характер выборов, и их содержание, и будет более массовое активное участие в них", - заявил он в понедельник журналистам.

Ранее Зюганов выступил с предложением проводить единый день голосования 18 марта, в день возвращения Крыма в Россию. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил в понедельник журналистам, что его партия будет также выступать за перенос единых выборов на весну, также  назвав дату 18 марта.

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