Зюганов: перенос выборов на март изменил бы их характер и содержание

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что перенос единого дня голосования на март позволил бы изменить характер и содержание выборов, а также обеспечил бы высокую явку.
"Время проведения выборов в сентябре - это вообще во многом фикция. Наш избиратель вынужден и дальше под давлением кризиса вступать в огороды, готовить себе нормальную, беспечную зиму, поэтому проведение выборов в марте месяце позволит изменить и характер выборов, и их содержание, и будет более массовое активное участие в них", - заявил он в понедельник журналистам.
Ранее Зюганов выступил с предложением проводить единый день голосования 18 марта, в день возвращения Крыма в Россию. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил в понедельник журналистам, что его партия будет также выступать за перенос единых выборов на весну, также назвав дату 18 марта.