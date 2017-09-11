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МИД РФ: Запад заигрывает с радикалами, пытаясь принизить роль СССР во Второй мировой войне

Политика
11 сентября, 15:27 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 11, сентября. /ТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что своими действиями и заявлениями Запад "подрывает те самые европейские ценности, на которых якобы должно основываться наше дальнейшее сотрудничество"

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ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Стремление западных стран принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне выливается в распространение проявлений неонацизма и национализма. Об этом заявил в понедельник в беседе с российскими журналистами директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов. Он принимает участие в проходящем в Варшаве совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

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По словам Викторова, героизация нацизма - это проблема, на которой российская сторона в этом году планирует заострить внимание участников конференции в польской столице. "К сожалению, наши партнеры, которые продвигают правозащитную проблематику, своими действиями и заявлениями подрывают те самые европейские ценности, на которых якобы должно основываться наше дальнейшее сотрудничество. Я имею в виду, что есть устойчивая тенденция руководства исполнительных институтов Евросоюза и даже отдельных государств - членов ОБСЕ - США, Германии - к пересмотру итогов Второй мировой войны, исторических фактов, которые выливаются в продвижение тезиса о равной ответственности Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны со всеми вытекающими выводами для современной системы международных отношений", - сказал он.

При этом, по словам Викторова, когда российская сторона совместно с партнерами пытается напоминать, как все происходило на самом деле, начинают звучать обвинения в переписывании истории. "Это кощунственный подход, потому что миллионы наших соотечественников положили свои жизни на алтарь Великой Победы и сделали возможным существование нынешней системы международных отношений", - отметил представитель МИД РФ. "Сегодня у нас пытаются украсть эту Победу", - констатировал он.

В распространенном на совещании официальном заявлении российской делегации указано, что "призывы дать принципиальную оценку неонацистским манифестациям и шествиям, "войне" с памятниками освободителям Европы, переписыванию истории Второй мировой войны, прославлению ветеранов "Ваффен-СС" и их приспешников остаются без ответа". "Более того, западные коллеги цинично оправдывают подобные явления свободой выражения мнения и неким правом на "собственную трактовку исторических событий", - подчеркнул Викторов.

"США, Канада и Евросоюз настолько далеко заходят в стремлении принизить решающую роль Советского Союза во Второй мировой войне, что закрывают глаза на эти вопиющие факты и заигрывают с крайне радикальными силами", - сказал он, приведя в пример замалчивание "одиозной кампании героизации нацистских пособников на Украине".

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