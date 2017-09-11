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Врио главы Марий Эл отметил "толерантную и дружелюбную атмосферу" выборов

Политика
11 сентября, 15:31 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 11, сентября. /ТАСС

Александр Евстифеев поблагодарил участников кампании за "политические дипломатию и зрелость"

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ЙОШКАР-ОЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Марий Эл прошли практически без нарушений, в "толерантной и дружелюбной атмосфере", участники кампании показали свою политическую зрелость. Об этом сообщил врио главы региона Александр Евстифеев в понедельник на брифинге в правительстве региона.

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"По ходу выборов практически не было жалоб, две, которые были - одна из них отозвана, другая решена. Это говорит о том, что недовольства избирателей (ходом выборов - прим. ТАСС) не было", - сказал он.

В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания региона шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

"Выборы проходили в дружелюбной, толерантной атмосфере, у нас все общественные организации и политические силы смогли реализовать свои политические и содержательные амбиции," - сказал Евстифеев, поблагодарив участников кампании за "политическую дипломатию и политическую зрелость".

Как сообщал ЦИК Марий Эл по итогам обработки 100% бюллетеней, лидирует врио главы республики Александр Евстифеев (88,27%), на втором месте - Альберт Федоров (ЛДПР, 5,06%), третьем - Наталья Глущенко ("Справедливая Россия", 3,48%) и на четвертом Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за справедливость" 1,76%)", - говорится в сообщении регионального центризбиркома.

Явка избирателей на выборах составила 43,62%. На прошлых выборах главы республики в 2015 году явка составила 47,09%.

О выборах в Марий Эл

На пост главы Марий Эл претендовали четыре кандидата. В их числе председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, а также временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев (от партии "Единая Россия").

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.

Прошлые выборы губернатора Марий Эл прошли в 2015 году. По итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий врио главы Республики Марий Эл Леонид Маркелов ("Единая Россия") набрал 50,76% голосов избирателей. У Сергея Мамаева (КПРФ) - 32,33%, у Кирилла Черкасова (ЛДПР) - 7,14%, Андрей Заболотских ("Справедливая Россия") набрал 4,72%, Юрий Кондаков ("Российская партия пенсионеров за справедливость") - 3,06%".

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Единый день голосования - 2017
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Маркелов, Леонид Игоревич Евстифеев, Александр Александрович
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