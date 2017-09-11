В ЛДПР заявили об улучшении своих результатов на выборах в большинстве регионов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ЛДПР в большинстве регионов улучшила свой результат на региональных и муниципальных выборах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.
"В большинстве регионов ЛДПР улучшила свои результаты на минувших региональных и муниципальных выборах. ЛДПР провела самую чистую избирательную кампанию. Наши кандидаты не пытались притеснять конкурентов, добиваясь их снятия с выборов, никого не подкупали, не портили чужую агитацию", - отмечается в пресс-релизе.
В партии обратили внимание, что в общей сложности либерал-демократы направили 150 жалоб в ЦИК. "Были зафиксированы вбросы бюллетеней, попытки административного давления и неприкрытые угрозы в адрес кандидатов и наблюдателей от ЛДПР", - заявили в пресс-службе.
Либерал-демократы вновь подчеркнули, что будут требовать отмены досрочного и надомного голосования.