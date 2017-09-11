Гудков заявил о своей подготовке к выборам мэра Москвы

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил о том, что начинает подготовку к выборам мэра Москвы в 2018 году.
"Мы начинаем новую кампанию. Начинаем готовиться к выборам мэра, и наш штаб продолжает работать. Никакие легитимные выборы мэра Москвы без нашего участия невозможны, мы вторая политическая сила в Москве, с которой необходимо считаться", - заявил Гудков. Ранее он сообщил, что созданный им вместе с партией "Яблоко" блок "Объединенные демократы" получил 266 мандатов муниципальных депутатов на прошедших в Москве 10 сентября выборах.
Гудков также не исключил, что на выборы мэра пойдет с главой московского отделения "Яблока" Сергеем Митрохиным "одной командой, например, мэр и вице-мэр".
Ранее в понедельник Митрохин заявил о том, что будет баллотироваться в мэры Москвы и надеется для прохождения муниципального фильтра воспользоваться голосами единороссов.