Новоизбранный депутат Мособлдумы продолжит создание молодежных парламентов в регионе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Руководитель Московского областного регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" Линара Самединова намерена на новом посту не только качественно реализовывать губернаторские программы, но и продолжить свою предыдущую работу по развитию молодежной политики в регионе. Об этом она сообщила журналистам в понедельник.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, Самединова одержала победу 10 сентября на дополнительных выборах депутата Московской областной думы в Электростальском одномандатном избирательном округе.

"Я ни в коем случае не хочу отпускать молодежную политику. У нас большая работа по тому, чтобы молодежные парламенты были во всех муниципальных образованиях, это тоже будет в пуле моей ответственности. Также были законы, которые мы инициировали в прошлом году, проводили по ним ряд круглых столов, и в этом году будем доводить до ума", - сказала Самединова.

Она добавила, что в рамках новых полномочий, на новой должности будет работать в первую очередь с указами президента РФ, председателя Мособлдумы и комитетов, а также губернатора Подмосковья. "У нас есть 16 губернаторских программ, мне очень важно, чтобы все эти программы очень качественно реализовывались в округе. Конечно, я ни в коем случае не хочу отпускать молодежную политику", - сказала она.

Выборы депутата Мособлдумы в Электростали

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Московской области, за Самединову проголосовало 16 344 избирателя, что составило 43,31% от общего числа проголосовавших. Явка от общего числа зарегистрированных избирателей в Электростали по данным на 11 сентября составила 16,58%, согласно документам, опубликованным на сайте избирательной комиссии области.

18 сентября 2016 года в единый день голосования на выборах депутата Мособлдумы по Электростальскому одномандатному округу был избран Владимир Пекарев, которого спустя два месяца, в ноябре назначили главой Электростальского городского округа. Согласно пункту 8 статье 71 ФЗ об основных гарантиях, в случае досрочной сдачи мандата выборы назначаются на второе воскресенье сентября.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работало 1006 участковых избирательных комиссии. Окончательные итоги выборов объявит избирком Подмосковье 13 сентября