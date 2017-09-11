В Саратове назначен исполняющий обязанности главы города

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Сергей Пилипенко назначен исполняющим обязанности главы Саратова вместо Валерия Сараева, который в понедельник ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными на выборах главы региона и депутатов областной думы 10 сентября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь администрации города Владимир Моисеенко.

"Вместо Валерия Сараева, который ушел в отставку по собственному желанию, исполняющим обязанности назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко", - сказал Моисеенко.

Он добавил, что Пилипенко преступит к исполнению обязанностей с завтрашнего дня, однако не уточнил, когда произойдет официальное назначение нового главы и кто в результате займет эту должность.

В единый день голосования 10 сентября в Саратовской области прошли выборы главы региона и депутатов областной думы. По данным избиркома, всего в регионе было зарегистрировано 16 жалоб на нарушения в ходе голосования. Как сообщил ранее глава облизбиркома Павел Точилкин, по всем сообщениям были проведены проверки, и большинство из них не соответствовало действительности.