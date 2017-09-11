Делегация РФ на совещании ОБСЕ призвала осудить нарушения Киевом прав российских СМИ

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны обратить внимание на случаи нарушения прав российских журналистов на Украине. Об этом заявил в понедельник представитель российской делегации на обзорном совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения Кирилл Игнатов.

Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на сессии, посвященной свободе выражения мнений, констатировал, что "в дополнение к полному запрету на вещание российских телеканалов и ограничение на трансляции радиопередач на русском языке, власти Украины продолжают без объяснения причин или под надуманными поводами выдворять с территории Украины представителей российских СМИ". "В большинстве случаев это делается цинично, хамски и варварски", - сказал Игнатов, приведя в пример ситуацию с похищением Службой безопасности Украины журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой, которую обвинили в "неправильном" с точки зрения властей Украины освещении конфликта на Донбассе.

"Гонения на сотрудников именно российских и русскоязычных СМИ продолжаются не первый год, с ними обращаются как с преступниками. При этом далеко не все подобные случаи являются предметом соответствующих заявлений со стороны международных специализированных институтов и правозащитных организаций", - констатировал представитель российской делегации. "Мы также не видим серьезных попыток украинских властей приступить к полноценному расследованию убийств и других тяжелых преступлений против журналистов и привлечения к ответственности виновных. Вместо этого пополняются "стоп- листы", продолжает работать сайт "Миротворец", публикующий личные данные в том числе журналистов и клеймящий их "пособниками террористов", - подчеркнул Игнатов.

"Все это не просто ограничение доступа граждан Украины к точке зрения и источникам информации, альтернативным официальным, а целенаправленная травля представителей именно РФ в любых сферах деятельности, - отметил он. - Полагаем, что налицо признаки того, что может быть квалифицировано как нарушение Украиной своих обязательство по Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года".

"Мы призываем исполнительные структуры ОБСЕ обратить пристальное внимание на нарушения прав российских журналистов, защитить их права и законные интересы, а также пресечь порочную практику "чисток" информационного пространства от средств массовой информации, неугодных властям тех или иных стран", - заключил представитель российской делегации на совещании в Варшаве.