Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация РФ на совещании ОБСЕ призвала осудить нарушения Киевом прав российских СМИ

Политика
11 сентября, 17:05 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 11, сентября. /ТАСС

Представитель Минкомсвязи РФ отметил, что власти Украины "продолжают без объяснения причин или под надуманными поводами выдворять с территории Украины представителей российских СМИ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны обратить внимание на случаи нарушения прав российских журналистов на Украине. Об этом заявил в понедельник представитель российской делегации на обзорном совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения Кирилл Игнатов.

Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на сессии, посвященной свободе выражения мнений, констатировал, что "в дополнение к полному запрету на вещание российских телеканалов и ограничение на трансляции радиопередач на русском языке, власти Украины продолжают без объяснения причин или под надуманными поводами выдворять с территории Украины представителей российских СМИ". "В большинстве случаев это делается цинично, хамски и варварски", - сказал Игнатов, приведя в пример ситуацию с похищением Службой безопасности Украины журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой, которую обвинили в "неправильном" с точки зрения властей Украины освещении конфликта на Донбассе.

Смотрите также
Анна Курбатова

Случаи задержания и похищения российских журналистов на Украине с 2014 года. Досье

"Гонения на сотрудников именно российских и русскоязычных СМИ продолжаются не первый год, с ними обращаются как с преступниками. При этом далеко не все подобные случаи являются предметом соответствующих заявлений со стороны международных специализированных институтов и правозащитных организаций", - констатировал представитель российской делегации. "Мы также не видим серьезных попыток украинских властей приступить к полноценному расследованию убийств и других тяжелых преступлений против журналистов и привлечения к ответственности виновных. Вместо этого пополняются "стоп- листы", продолжает работать сайт "Миротворец", публикующий личные данные в том числе журналистов и клеймящий их "пособниками террористов", - подчеркнул Игнатов.

"Все это не просто ограничение доступа граждан Украины к точке зрения и источникам информации, альтернативным официальным, а целенаправленная травля представителей именно РФ в любых сферах деятельности, - отметил он. - Полагаем, что налицо признаки того, что может быть квалифицировано как нарушение Украиной своих обязательство по Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года".

"Мы призываем исполнительные структуры ОБСЕ обратить пристальное внимание на нарушения прав российских журналистов, защитить их права и законные интересы, а также пресечь порочную практику "чисток" информационного пространства от средств массовой информации, неугодных властям тех или иных стран", - заключил представитель российской делегации на совещании в Варшаве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
Движение на МЦК прерывалось из-за выезда на пути автомобиля
4
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Чем занимаются муниципальные депутаты в Москве
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама