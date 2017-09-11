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Путин и Меркель обсудили реализацию минских договоренностей

Политика
11 сентября, 16:59 UTC+3

Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих "школьное перемирие", отметила пресс-служба Кремля

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ход реализации минских договоренностей по урегулированию на Юго-Востоке Украины обсудили в телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

"Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих т.н. школьное перемирие, согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата", - сообщила пресс-служба Кремля.

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