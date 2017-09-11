Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе

Политика
11 сентября, 17:05 UTC+3

Президент РФ заявил о готовности дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции полномочия миссии ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.

Смотрите также

Захарченко заявил о готовности ДНР обсуждать с Киевом ввод миротворцев в Донбасс

Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе

WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе

"С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности [ООН] функции миссии ООН, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер". Отмечается, что в разговоре Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также был затронут также ход реализации минских договоренностей по урегулированию на юго-востоке Украины. "Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое "школьное перемирие", согласованное в Контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата", - подчеркнули в Кремле.

Разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина Германия
Персоны
Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
2
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
3
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
4
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Путин и Меркель обсудили реализацию минских договоренностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама