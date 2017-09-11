Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.

"С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности [ООН] функции миссии ООН, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер". Отмечается, что в разговоре Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также был затронут также ход реализации минских договоренностей по урегулированию на юго-востоке Украины. "Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое "школьное перемирие", согласованное в Контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата", - подчеркнули в Кремле.

Разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны.