Путин и Меркель подтвердили возможность урегулирования вокруг КНДР только через переговоры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель осудили провокационные действия Пхеньяна, игнорирующего резолюции Совета безопасности ООН, и подтвердили, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно только путем переговоров всех сторон. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного контакта между лидерами двух стран, состоявшегося по инициативе германской стороны.

"Проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове в контексте последних провокационных действий КНДР. Владимир Путин и Ангела Меркель решительно осудили игнорирование Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. Отмечено, что подобные шаги противоречат принципам глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности", - говорится в сообщении. "Было подтверждено, что урегулирование этого острого кризиса возможно исключительно политико- дипломатическими средствами, посредством возобновления переговоров всех вовлеченных сторон", - сообщили в Кремле. Путин и Меркель условились "продолжить обсуждение ситуации на уровне министров иностранных дел двух стран".

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной 3 сентября ядерное испытание. Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на прошлой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт текстиля из КНДР. При этом документ допускает как дальнейшее ужесточение рестрикций, так и их смягчение и снятие в зависимости от действий Пхеньяна.