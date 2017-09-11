"Единая Россия" может получить 60 из 70 мандатов в Заксобрании Кубани

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получит 60 из 70 депутатских мандатов в Законодательном собрании Краснодарского края по итогам выборов, прошедших 10 сентября. При этом в краевом парламенте будут представлены пять партий, тогда как на прошлых выборах их было две, сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального избиркома.

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Президент краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный отметил в беседе с корреспондентом ТАСС укрепление позиций "Единой России", КПРФ и ЛДПР на этих выборах, эксперт считает причиной этого, в частности, потерю электората другими партиями.

Предварительные итоги

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого парламента шестого созыва. В этот раз депутатский корпус будет сокращен в целях оптимизации расходов на деятельность власти со 100 до 70 депутатских мест: будет поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам. Барьер прохождения в Заксобрание снижен с 7% до 5%.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов преодолели пятипроцентный барьер и проходят в Заксобрание по партийным спискам "Единая Россия" (70,77%), КПРФ (11,53%) и ЛДПР (11,15%).

"По нашим оценкам и данным на текущий момент, мандаты, предположительно, распределятся следующим образом: три мандата достанется кандидатам, избиравшимся по спискам от КПРФ, три - кандидатам от ЛДПР и 29 - кандидатам "Единой России". По одномандатным округам кандидаты от "Единой России" получают 31 мандат, два мандата - самовыдвиженцы, по одному - кандидаты от "Справедливой России" и "Партии роста". Таким образом, в Законодательное собрание, по предварительным данным, войдут пять партий, от "Единой России" будет 60 депутатов", - сообщил ТАСС представитель избиркома.

Предполагается, что итоги голосования будут утверждены во вторник.

В Заксобрании предыдущего созыва были представители двух партий - "Единой России" и КПРФ, получивших 95 и 5 мандатов соответственно. В 2012 году "Единая Россия" набрала 69,47% голосов, КПРФ - 9%, остальные 14 партий, участвовавших в выборах, не преодолели семипроцентный барьер.

Миронов недоволен

В понедельник Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", не преодолевшей пятипроцентный барьер, заявил, что на выборах в регионе были "жульничество и фальсификации".

По его словам, партия не признает итоги выборов и уже на этой неделе намерена подготовить судебные иски.

Сообщалось также, что следственное управление СК по региону начало проверку сообщений о нарушениях на выборах, в том числе о вбросах бюллетеней.

При этом в краевом избиркоме сообщили, что к обеду понедельника было получено около 20 жалоб от пяти заявителей, и ни одна из них не касалась вброса бюллетеней. Кроме того, по информации избиркома, не подтвердилось ни одно из размещенных в интернете неофициальных сообщений о вбросах.

Высокая явка

Председатель краевого избиркома Алексей Черненко рассказал журналистам в понедельник, что явка на выборах в Заксобрание близка к рекордной - она составляет 42,06%.

"Явка на выборах в Законодательное собрание (в разные годы - прим. ТАСС) варьировалась от 31% до 44%. Мы приблизились к историческому максимуму", - сказал Черненко.

Он добавил, что примерно на этом же уровне явка сохранялась последние пять лет. В 2007 году, когда явка на выборы в Заксобрание приближались к 70%, одновременно шло голосование за депутатов Госдумы, и сравнивать с этим показателем явку текущего года, по мнению Черненко, некорректно.

Усиление позиций "Единой России", КПРФ и ЛДПР

Президент Центра прикладной социологии и политологии (красноярская краевая общественная организация) Геннадий Подлесный отмечает укрепление по сравнению с 2012 годом позиций "Единой России" и КПРФ. По его мнению, к КПРФ голоса "перешли... от "Коммунистов России", поскольку в 2012 году "Коммунисты России" проводили довольно агрессивную кампанию, и им удалось тогда запутать избирателя, и многие проголосовали за них, предполагая, что это КПРФ".

Растеряла сторонников за пять лет и "Справедливая Россия", говорит Подлесный. Эксперт связывает падение популярности партии со скандалами в региональном отделении.

"Подросла почти вдвое Либерально-демократическая партия, это тоже объяснимо и логично. Поскольку ситуация в социально-экономической сфере с 2012 года ухудшилась, соответственно, во многом... лозунги ЛДПР оказались близки определенной части населения", - считает эксперт.

По его мнению, "разнообразная политическая палитра" пойдет на пользу новому созыву парламента. "А избиратели, которые голосовали за представителей двух партий, которые "впрыгнули" туда в последний момент ["Справедливая Россия" и "Партия роста"], будут представлены в региональном парламенте, и их мнение будет услышано на краевом уровне", - уверен Подлесный.