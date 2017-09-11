Лавров передал королю Иордании приветствие от Путина

Это был не овердрафт: что происходит с картами СбербанкаЭкономика и бизнес 11 сентября, 19:24
Исследование: "Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом среди футбольных клубовСпорт 11 сентября, 19:22
СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧСпорт 11 сентября, 19:08
Выставка бездомных кошек пройдет в МосквеСоциальная ответственность 11 сентября, 19:07
Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячейСпорт 11 сентября, 18:56
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФСпорт 11 сентября, 18:56
Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожиСпорт 11 сентября, 18:55
Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатнымиСоциальная ответственность 11 сентября, 18:51
Пакистанские фермеры теряют посевыСоциальная ответственность 11 сентября, 18:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал королю Иордании Абдалле II приветствие от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин шлет наилучшие пожелания, - сказал министр. - Он высоко ценит существующую атмосферу доверия между нашими странами".
Лавров в понедельник посетил Иорданию, где был принят королем Абдаллой II и провел переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.