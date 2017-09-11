Лавров передал королю Иордании приветствие от Путина

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал королю Иордании Абдалле II приветствие от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин шлет наилучшие пожелания, - сказал министр. - Он высоко ценит существующую атмосферу доверия между нашими странами".

Лавров в понедельник посетил Иорданию, где был принят королем Абдаллой II и провел переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.