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Лавров передал королю Иордании приветствие от Путина

Политика
11 сентября, 17:59 UTC+3 ТАСС ТАСС 11, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел отметил, что президент РФ "высоко ценит существующую атмосферу доверия между нашими странами"

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ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал королю Иордании Абдалле II приветствие от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин шлет наилучшие пожелания, - сказал министр. - Он высоко ценит существующую атмосферу доверия между нашими странами".

Лавров в понедельник посетил Иорданию, где был принят королем Абдаллой II и провел переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Абдалла II (король Иордании) Путин, Владимир Владимирович
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