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Васильев связывает успех единороссов на выборах с постоянным контактом партии с людьми

Политика
11 сентября, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы отметил, что кандидаты исходили из того, что должны выполнять пожелания своих избирателей

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что успех партии на выборах разного уровня, состоявшихся в единый день голосования 10 сентября, объясняется постоянным контактом единороссов с гражданами, с которыми обсуждались все ключевые проблемы и пути их решения.

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"Выборы - и выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, и выборы разного уровня 10 сентября - показали, что мы [кандидаты от партии "Единая Россия"] получили голоса наших избирателей, потому что все жизненно важные проблемы обсуждали вместе с ними", - сказал парламентарий в понедельник журналистам. "И наши кандидаты от муниципального уровня до парламентского, я имею в виду представительство в Госдуме, исходили из того, что должны выполнять пожелания своих избирателей, защищать их интересы, в первую очередь жизненные интересы", - добавил он.

В связи с этим Васильев обратил внимание, что предложенный партией проект "Городская среда" "вышел за рамки только городской среды и стал более широким". "Сейчас по результатам и выборов, и встреч, которые были проведены [а наши депутаты провели десятки тысяч встреч во всех регионах], мы видим эффективность использования средств, непосредственное участие граждан в решении этих вопросов", - отметил он.

В частности, выполняется функция народного контроля, считает политик. "То есть идет работа во дворе, кладут асфальт, и жители ходят буквально с линейками, проверяют, какого качества асфальт, смотрят, где и как он будет уложен. Люди заинтересованы, и это огромный ресурс [для контроля]", - убежден Васильев.

"И так по всем направлениям. Так что здесь, я думаю, мы добьемся того, о чем и говорил президент: эффективного использования тех ресурсов, которые сейчас может бюджет предложить по основным направлениям", - сказал он.

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