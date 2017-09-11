Десять полевых командиров присоединились к правительственным войскам в Сирии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Десять полевых командиров незаконных вооруженных формирования присоединились к правительственным войскам в Сирии. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает прилагать усилия для нормализации обстановки в освобожденных от террористов районах Сирийской Арабской Республики. В результате проделанной работы достигнуто соглашение с десятью полевыми командирами незаконных вооруженных формирований о переходе на сторону правительственных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с участием членов Комитетов национального примирения проведена гуманитарная акция по передаче учащимся школ в Зибдине и Эс-Сувейде 150 портфелей, укомплектованных школьными принадлежностями, которые собрали школьники и юнармейцы Москвы.

Кроме того, осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. "Достигнута договоренность участия миссии ООН в САР в восстановлении постоянной подачи электроэнергии в провинцию Хомс. Более 70 сирийских семей (около 300 человек) возвратились к прежнему месту жительства в 12 населенных пунктов на севере провинции Алеппо", - сообщается на сайте.