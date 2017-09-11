Выборы 10 сентября продемонстрировали наличие в России политической конкуренции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. На прошедших в России муниципальных и региональных выборах с большим отрывом победили представители "Единой России". Вместе с тем, представители других партий также будут ощутимо представлены в региональных и местных органах власти. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выборы продемонстрировали поддержку кандидатов от "Единой России", а также кадровой политики президента РФ Владимира Путина.

Победа "Единой России"

Подводя в понедельник в Госдуме предварительные итоги муниципальных и региональных выборов, вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил журналистам, что полученные единороссами результаты позволят партии продолжить курс президента и реализовать свою программу.

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Он отметил также, что из 309 мандатов в законодательные собрания в шести субъектах единороссы получили 239 мандатов.

На выборах в административные центры партия получила "в общей сложности 240 мандатов". "С таким результатом нам удастся сформировать большинство и в административных центрах, и в законодательных собраниях. Наши кандидаты на выборах высших должностных лиц получили высокий уровень доверия и поддержки", - сказал Неверов, добавив, что явка "была достаточно хорошая на разных уровнях".

Комментируя итоги выборов, пресс-секретарь президента РФ указал, что можно констатировать "весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен тем кадрам [кандидатов в губернаторы], которые предлагались президентом". "То есть, мы видим поддержку кадровой политики президента", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин в качестве кандидатов в губернаторы поддержал целый ряд молодых выдвиженцев, которые "не имели электорального опыта", хотя имели достаточный опыт в различных министерствах и ведомствах. "Вместе с тем, люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения, - подчеркнул пресс- секретарь. - Об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов".

Плюрализм - это прекрасно

Представители "Единой России" одержали, в том числе, победу на муниципальных выборах в Москве. Первое место по количеству полученных мандатов заняла "Единая Россия" (76%), на втором месте - партия "Яблоко" (11,72%), что представители демократических сил расценили как успех.

Как сообщил в понедельник заместитель председателя партии Николай Рыбаков, "по предварительным подсчетам, мы занимаем второе место в Москве, у нас больше 110 мандатов". "Уже четыре района есть, где большинство голосов подано за "Яблоко"", - сказал он.

Союзник "Яблока", экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил ТАСС, что "объединенные демократы", по предварительным подсчетам, получают порядка 150 мандатов в муниципалитетах Москвы. "Единственная политическая сила, которая может противостоять "Единой России" в Москве - объединенные демократы. У нас могут пройти 150 человек, это история успеха", - сказал Гудков. Он также заявил, что начинает подготовку к выборам мэра Москвы в 2018 году.

Никакие легитимные выборы мэра Москвы без нашего участия невозможны, мы - вторая политическая сила в Москве, с которой необходимо считаться", - заявил политик. Гудков также не исключил, что на выборы мэра пойдет с главой московского отделения "Яблока" Сергеем Митрохиным "одной командой, например, мэр и вице-мэр".

Ранее в понедельник Митрохин заявил, что будет баллотироваться в мэры Москвы и надеется для прохождения муниципального фильтра воспользоваться голосами единороссов.

Комментируя результаты выборов в Москве, Песков отметил, что победа кандидатов от разных партий на муниципальных выборах в столице является прекрасным фактом, это проявление плюрализма и политической конкуренции.

Он отметил, что в Москве на муниципальных выборах большинство голосов было отдано за кандидатов от "Единой России". "Безусловно, есть побеждающие и от других партий, это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность", - подчеркнул представитель Кремля.

Убедительная победа в Подмосковье

Представители "Единой России", по предварительным данным, победили на выборах глав поселений в 18 из 21 муниципального образования Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Московской области. Всего в Московской области 65 муниципалитетов. "Убедительная победа. Это говорит о том, что была проведена большая работа", - заявила член генсовета "Единой России", секретарь Московского областного регионального отделения партии, член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова.

Как следует из предварительных данных облизбиркома, "Единая Россия" на прошедших местных выборах в Подмосковье получила 67,47% депутатских мандатов, КПРФ - 13,12%, "Справедливая Россия" - 4,99%, ЛДПР - 4,25%, "Яблоко" - 0,92%, "Партия роста" и "Родина" - по 0,37%.

В воскресенье в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний, работали 1006 участковых избирательных комиссий, общая явка по области предварительно оценивается более 21%. Всего в регионе зарегистрировано 1,558 млн избирателей, из них досрочно проголосовали 0,55% (почти 8,4 тыс. человек). Избирком области отказал в регистрации примерно 0,8% от общего числа подавших заявки на участие в выборах (199 человек), всего было зарегистрировано 2248 кандидатов.

В облизбирком в день голосования поступило 17 жалоб, все они были устранены в рабочем порядке, сообщили в пресс- службе комиссии. По предварительным данным, нарушений, влияющих на результат голосования, зафиксировано не было.

КПРФ довольна

Довольны результатами выборов и представители КПРФ. "Анализируя динамику нашей поддержки в непростых условиях борьбы, мы в целом довольны результатами единого дня голосования. Наша партия не только сохранила, но и укрепила статус главной оппозиционной силы, единственной серьезной альтернативы власти", - подчеркнул зампредседателя ЦК партии Иван Мельников.

По его словам, на выборах всех уровней в общей сложности "набрала 1607 мандатов, "Справедливая Россия" 898, ЛДПР - 735".

Саратовские нарушения и мордовские проблемы

Еще в день голосования представители ЦИК России отмечали, что серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не было. Тем не менее следственные органы Саратовской области начали проверки по факту двух нарушений в ходе выборов губернатора региона. "По факту драки между членами избирательной комиссии в Саратове и по факту попытки вброса бюллетеней на участке в Энгельсе проводятся доследственные проверки. По результатам проверок будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщила ТАСС официальный представитель СУ СК РФ по региону Ирина Мешкова.

По данным избиркома, всего в регионе было зарегистрировано 16 жалоб на нарушения в ходе голосования. Глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку в связи с нарушениями.

В понедельник исполняющим обязанности главы Саратова вместо Валерия Сараева назначен Сергей Пилипенко, сообщил пресс-секретарь администрации города Владимир Моисеенко. Он добавил, что Пилипенко преступит к исполнению обязанностей со вторника, однако не уточнил, когда произойдет официальное назначение нового главы и кто в результате займет эту должность.

ЦИК Мордовии признала недействительными итоги голосования по выборам главы республики на двух участках, сообщил в режиме видеоконференции с ЦИК РФ глава ЦИК Мордовии Александр Косов. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила признательность главе мордовского избиркома за принципиальность и достойное проведение выборов.

Ранее сообщалось, что ЦИК Мордовии может отменить результаты выборов на избирательном участке 527 в Ленинском районе Саранска, где были обнаружены 79 бюллетеней, подготовленных для вброса в урну, с проставленными отметками за одного из кандидатов. Попытка вброса не состоялась. Также планировалось аннулировать результаты голосования на избирательном участке 552 в Саранске, где избирателям были выданы для голосования бюллетени неустановленного образца.

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, признавать итоги выборов в Мордовии нет смысла. "Мы уже обращались к своим коллегам и в "Единой России", и к другим, чтобы сформировать комиссию и расследовать все преступления, которые вершатся в этой республике. Эта практика там продолжается", - заявил журналистам лидер коммунистов.

Нулевая толерантность

"Отличительной чертой нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям", - заявил Песков. "В молниеносном режиме проводились увольнения, возбуждались уголовные дела и так далее, что не может не вызывать удовлетворения", - сказал он.

Представитель Кремля высказал мнение, что "легитимность выборов была обеспечена по стране на достаточно высоком уровне". По словам Пескова, об этом можно судить и по информации из Центризбиркома, что жалоб в ходе прошедшего голосования было меньше, а характер этих жалоб в большинстве случаев был значительно менее серьезным, чем ранее.

"То есть жалобы были по таким антуражным и второстепенным вопросам", - заметил пресс-секретарь президента, добавив, что о меньшем числе жалоб сообщила также и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.