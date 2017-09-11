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Рябков выразил протест Шэннону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет РФ

Политика
11 сентября, 20:39 дата обновления: 11 сентября, 20:44 UTC+3

Замглавы МИД РФ также заявил, что Россия не будет затягивать с обращением в суд из-за изъятия российской дипломатической собственности, а будет этот процесс форсировать

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил протест заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону в связи с принудительным закрытием американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и нелегитимным захватом российской дипломатической собственности в Вашингтоне и Сан-Франциско. Об этом сообщили в понедельник в российском МИД по итогам консультаций заместителей внешнеполитических ведомств РФ и США в Хельсинки.

"С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет, - информировали в дипведомстве. - Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей".

Российский дипломат сообщил, что на консультациях с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном предупредил американскую сторону о планах Москвы по обращению в суд в связи с ситуацией вокруг российской дипсобственности. "Мы их предупредили, что мы будем подавать в суд, они знают об этом", - сказал высокопоставленный дипломат в понедельник ТАСС по телефону.

Рябков заявил, что Россия не будет затягивать с обращением в суд, а будет этот процесс форсировать.

Замглавы МИД РФ также сообщил, что на 12 сентября у него запланированы консультации с Шэнноном по стратегической стабильности.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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