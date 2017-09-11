Избранный глава Мордовии готов назначить сенатором экс-посла России в США Сергея Кисляка

ТАСС, 11 сентября. Избранный глава Мордовии Владимир Волков готов назначить экс-посла России в США Сергея Кисляка сенатором от Мордовии. Об этом Волков сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в правительстве республики.

"С кандидатурой представителя в Совете Федерации от Мордовии я давно определился - это экс-посол России в США Сергей Кисляк. Сразу же после инаугурации оформляю документы, и он приступит к работе", - сказал избранный глава Мордовия, победивший 10 сентября на выборах главы региона.

По словам Волкова, выбор на кандидатуру Кисляка пал не случайно: летом 2017 года Кисляк уже был в Мордовии и знакомился с состояние дел в республике, интересовался развитием промышленности, экономики, подготовкой к чемпионату мира по футболу. Ранее Кисляк заявлял СМИ, что готов принять предложение Волкова и сделать все, чтобы быть полезным Мордовии.

"С 10 сентября Сергей Кисляк находится в Мордовии и уже вникает в дела. Он дает мне дельные предложения, вникает, чем может помочь республике. Думаю, Мордовии очень повезло с сенатором", - подчеркнул Волков. Он также рассказал о возможных кадровых изменениях в правительстве республик.

"В правительстве в широком смысле стоит ждать перестановок, дело не в возрасте, а в эффективности человека. Мы сделали ставку на молодежь, команда будет новая. В принципе должна быть преемственность в команде правительства, если она хорошо работает, то вмешиваться в работу неумно, но винтики надо менять", - уточнил Волков.