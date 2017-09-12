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В посольстве РФ в США назвали комментарии об обысках на дипобъектах "издевательскими"

Политика
12 сентября, 1:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, сентября. /ТАСС

В диппредставительстве отметили, что "беспрецедентные шаги" американской стороны противоречат двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству США

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США считает "откровенно издевательскими" комментарии Госдепартамента об обысках и досмотре генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Об этом говорится в комментарии, размещенном в понедельник на сайте российской дипмиссии.

"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США", - отметили в посольстве.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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