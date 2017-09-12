Захарова: сайты диппредставительств РФ унифицируют и переведут на российские сервера

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. МИД РФ полностью унифицирует сайты диппредставительств России за рубежом и переведет их на российские сервера. Об этом газете "Известия" сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений. Они работают на платформе российского мидовского сервера. Еще над 69 трудятся наши специалисты. Надеемся закончить их до конца года", - сказала она, пояснив, что некоторые сайты посольств и генконсульств все еще работают на местных серверах.
Представитель МИД также отметила, что сайты будут унифицированы. "Есть три дизайн-макета, различающихся по своим возможностям. Все они имеют более или менее единообразный вид. Крупные представительства выбирают максимальные функциональные возможности интерфейса, так как могут насытить его контентом", - сообщила она.