Яровая: непризнание выборов в Крыму дискредитирует демократические ценности ЕС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Непризнание Европейским союзом прошедших 10 сентября выборов в Крыму и Севастополе дискредитируют провозглашаемые ЕС демократические ценности. Такое мнение высказала во вторник журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно опубликованному в понедельник заявлению внешнеполитической службы Евросоюза, ЕС "не признал незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а потому не признает и проведение выборов на Крымском полуострове". "Кто-либо, претендующий на звание "представителя" Крыма или Севастополя, не будет признаваться таковым, так как эти территории принадлежат Украине", - говорится в документе. Отмечается, что Брюссель "непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины".

"Заявления в духе тюремных надзирателей дискредитируют провозглашаемые ЕС демократические ценности", - сказала Яровая. По ее мнению, "невозможно говорить о приверженности демократии, и при этом игнорировать волеизъявление граждан, которые являются главными и единственными носителями наивысшего и исключительно демократического права выбора".

"В отношении цивилизованного демократичного выбора граждан России в Крыму и Севастополе не может быть ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения общедемократических принципов и гуманитарных ценностей вообще никаких вопросов, кроме уважения и цивилизованного взаимодействия", - убеждена вице-спикер. При этом она подтвердила, что Россия "всегда заинтересована в честном партнерстве и сотрудничестве с Европой, общей приверженности свободе и демократии, суверенитету и безопасности".

10 сентября в Севастополе прошли первые в истории города выборы губернатора. Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы в депутаты городского Заксобрания. Помимо прочего, в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.