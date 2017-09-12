Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: новый закон "Об образовании" на Украине нарушает интересы русскоязычных граждан

Политика
12 сентября, 11:00 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Ранее с критикой закона выступили официальные представители Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Принятый Радой новый закон об образовании нарушает интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и противоречит ее конституции и международным обязательствам Киева. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

Смотрите также

МИД РФ: игнорирование ОБСЕ проблем русского меньшинства в Латвии и Эстонии неприемлемо

Украина отказалась от аттестации по русскому языку для абитуриентов

Венгрия призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на новый закон об образовании на Украине

Президент Молдавии обеспокоен принятым на Украине законом об образовании

Посольство США на Украине одобрило принятый Радой проект закона "Об образовании"

"Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", - отметили в российском дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают "этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере".

Во российском дипведомстве напомнили, что с резкой критикой закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии. "Со своей стороны убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на площадках международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", - подчеркнули в министерстве.

Новая его редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе, а после все предметы должны преподаваться на украинском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Польша Украина Румыния Венгрия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
"Умное" освещение заработало в московском парке "Зарядье"
4
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
5
СМИ: суд Ирака приговорил к казни обвиняемого в причастности к ИГ россиянина
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Депутат: Россия не нуждается в признании Евросоюзом выборов в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама