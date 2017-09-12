МИД РФ: новый закон "Об образовании" на Украине нарушает интересы русскоязычных граждан

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Принятый Радой новый закон об образовании нарушает интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и противоречит ее конституции и международным обязательствам Киева. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.
"Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", - отметили в российском дипведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что рассматривают "этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере".
Во российском дипведомстве напомнили, что с резкой критикой закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии. "Со своей стороны убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на площадках международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", - подчеркнули в министерстве.
Новая его редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе, а после все предметы должны преподаваться на украинском языке.