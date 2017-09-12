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Адвокат: блогера Лапшина могут депортировать из Азербайджана через день или два

Политика
12 сентября, 12:26 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Адвокат также отметил, что его подзащитный все еще находится в Центральной клинической больнице в Баку

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БАКУ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник президентом Азербайджана, пока не депортирован из республики, в Баку ждут приезда его матери. Об этом сообщил во вторник корреспондент ТАСС адвокат блогера Эдуард Чернин.

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"Лапшин пока не депортирован. Ожидается, что вечером в Баку приедет его мать. Скорее всего, сегодня он депортирован не будет", - сказал адвокат. По его словам, "можно ожидать завершения процесса депортации через день-два".

Чернин также отметил, что его подзащитный все еще находится в Центральной клинической больнице в Баку. "Его состояние нормальное", - подчеркнул адвокат.

Ранее пенитенциарная служба минюста Азербайджана сообщила о том, что 10 сентября Лапшин пытался совершить самоубийство из-за затягивания процесса его экстрадиции в Израиль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании блогера, которого Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 20 июля 2017 года к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ республики в составе организованной группы. Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах "носили туристический характер", а материалы, которые он публиковал в своем блоге, "не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста".

Лапшин, имеющий российское, израильское и украинское гражданство, был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана и доставлен в Баку 7 февраля. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана".

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