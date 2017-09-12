Адвокат: блогера Лапшина могут депортировать из Азербайджана через день или два

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник президентом Азербайджана, пока не депортирован из республики, в Баку ждут приезда его матери. Об этом сообщил во вторник корреспондент ТАСС адвокат блогера Эдуард Чернин.
"Лапшин пока не депортирован. Ожидается, что вечером в Баку приедет его мать. Скорее всего, сегодня он депортирован не будет", - сказал адвокат. По его словам, "можно ожидать завершения процесса депортации через день-два".
Чернин также отметил, что его подзащитный все еще находится в Центральной клинической больнице в Баку. "Его состояние нормальное", - подчеркнул адвокат.
Ранее пенитенциарная служба минюста Азербайджана сообщила о том, что 10 сентября Лапшин пытался совершить самоубийство из-за затягивания процесса его экстрадиции в Израиль.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании блогера, которого Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 20 июля 2017 года к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ республики в составе организованной группы. Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах "носили туристический характер", а материалы, которые он публиковал в своем блоге, "не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста".
Лапшин, имеющий российское, израильское и украинское гражданство, был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана и доставлен в Баку 7 февраля. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана".