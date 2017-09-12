С начала года 37 сотрудников Росгвардии привлечены к ответственности за коррупцию

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 40 сотрудников Росгвардии привлечены к ответственности в текущем году за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.

"С начала текущего года за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции привлечено к ответственности 37 должностных лиц, из которых уволено в связи с утратой доверия, нарушениями ограничений и запретов три человека", - сказал он.

Мацюк отметил, что в период становления органов Росгвардии ведется серьезная работа по пресечению коррупционных преступлений.

"Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов занимает очень жесткую позицию по противодействию коррупции, и лица, которые склонны к коррупционным схемам, служить в рядах Росгвардии не должны", - отметил Мацюк.