Посольство РФ в Ираке проверяет информацию о приговоре россиянина к смертной казни

ТАСС, 12 сентября. Посольство России в Ираке проверяет информацию о вынесении во вторник Высшим судебным советом Ирака смертного приговора гражданину РФ, обвиняемому в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

"Мы проверяем данную информацию", - сказал сотрудник посольства.

О вынесении смертного приговора россиянину сообщил ранее телеканал As Sumaria. По словам официального представителя Совета Абдель Саттара Биркдара, которые привел телеканал, осужденного обвиняли в "причастности к деятельности "Батальона аз-Заркауи" - одной из группировок, входящих в ИГ". Как подчеркнул Биркдар, боевик "признал, что совершил ряд терактов против сил безопасности [Ирака] в 2015 году".

Официальный представитель Совета уточнил, что россиянин был арестован силами безопасности республики во время операции по освобождению Западного Мосула от ИГ. Биркдар отметил, что смертный приговор вынесен в соответствии с антитеррористическим законодательством Ирака.