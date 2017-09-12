Песков: допрос ФБР экс-журналиста вызывает обеспокоенность Кремля

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Кремль обеспокоен фактом допроса ФБР бывшего сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга, так как это говорит о намечающихся проблемах с цензурированием.
"Мы не располагаем детальной информацией, но в любом случае допросы журналистов или экс-журналистов, но в связи с журналистской деятельностью, конечно, не говорят в пользу плюрализма мнений и свободы прессы. Скорее они говорят о том, что намечаются серьезные проблемы с цензурированием и с ограничением поля для работы прессы", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вызывает нашу обеспокоенность", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что в России работа зарубежных корреспондентов регламентируется законом о СМИ. "Какая-либо цензура не допускается, какие-либо преследования по контентным соображениям не допускаются и, более того, иностранное СМИ абсолютно приравнено в правах к нашим отечественным СМИ", - перечислил он пункты закона.
"А вот такие проявления [допрос Файнберга] вызывают нашу обеспокоенность", - повторил пресс-секретарь российского лидера.
Как сообщили ранее некоторые СМИ, ФБР допросило Файнберга, поводом для чего стали обвинения в адрес Sputnik в российской пропаганде.