Патрушев: Кадырову удается развивать импульс, который придал Чечне его отец

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября./ТАСС/. Главе Чечни Рамзану Кадырову удается развивать импульс, который придал Чеченской Республике его отец, первый президент республики Ахмат Кадыров. Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал, выступая в открытом во вторник Дворце волейбола в столице Чечни.

"Импульс в развитии республики, который придал Ахмат-хаджи, развивается, и Рамзан Ахматович делает очень хорошую работу", - подчеркнул секретарь СБ РФ. Он привел в качестве примера этому открытый в столице Чечни дворец волейбола.

"Дворец спорта построен, он качественный, прекрасный", - констатировал Патрушев. "Если мы хотим качественно жить, мы должны заниматься и душой, и телом", - уверен он.

Патрушев напомнил, что в этом году мужская сборная России по волейболу стала чемпионом Европы. "Будем надеяться, что и женская сборная нас не подведет", - добавил он.