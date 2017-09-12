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Песков назвал "перебиранием политических четок" версии СМИ о выдвижении Путина

Политика
12 сентября, 12:40 дата обновления: 12 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь напомнил, что президент пока не высказывал каких-либо решений о намерении выдвигать свою кандидатуру

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков скептически отреагировал на публикации ряда СМИ о том, что в Администрации президента начали формировать список доверенных лиц Владимира Путина, который станет самовыдвиженцем на выборах в 2018 году, назвав эти догадки "перебиранием политических четок".

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"Политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. Вот все эти возможности и перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы в случае, если президент будет идти на выборы", - заявил Песков.

Комментируя информацию о якобы начавшемся формировании списка доверенных лиц, Песков сказал, что все это также "относится к категории политологических рассуждений". "Пока президент не озвучивал каких-либо решений, не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Пока идет обычная, достаточно напряженная ежедневная работа. Все предвыборные процедуры, кто бы ни баллотировался, должны выполняться в строгом соответствии с законом", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. "Забегать вперед никто не собирается. Вы знаете установку главы государства на то, чтобы работать, не поддаваясь этим преждевременным электоральным настроениям, что Администрация и делает", - заключил Песков.

О чем пишут СМИ

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на неназванные источники о том, что выдвижение Путина перед президентскими выборами 2018 года пройдет в два этапа. Первый шаг якобы будет сделан в ноябре этого года, когда Путин даст принципиальное согласие на участие в них. Вторым этапом, по версии газеты, станет юридическое оформление участия в предвыборной гонке, причем действующий глава государства будет делать это в формате самовыдвиженца.

В тот же день РБК также со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Кремля якобы начала формирование списков доверенных лиц Владимира Путина к выборам 2018 года. По версии издания, соответствующее указание уже поступило в ряд регионов.

Сам Путин 5 сентября о очередной раз заявил, что время говорить о планах участия или неучастия в выборах президента в марте 2018 года, еще не пришло. По его словам, после начала предвыборной кампании многие чиновники снижают интенсивность работы. Путин пообещал объявить о своем решении в должное время.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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