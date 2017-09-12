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Песков заявил, что модальности миссии ООН в Донбассе пока не определены

Политика
12 сентября, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь отметил, что доступ миротворческой миссии на Украине будет обусловлен районами, где работает ОБСЕ

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, будет ли Россия предлагать участие своих военных в возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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"Этого я не могу пока сказать, потому что модальности пока никакие не определены", - признался журналистам представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможности миротворческой миссии доступа в различные районы на Украине, Песков отметил, что "это обусловлено теми районами, где работает миссия ОБСЕ".

Песков подчеркнул, что "никто не отвергал возможности размещения неких миротворцев, неких миссий". Он напомнил, что сам президент Путин рассказывал, что обсуждалась тема некоего вооружения участников миссии ОБСЕ. "Но поскольку это не совсем миссия присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели какого-либо результата", - заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что разговор с Ангелой Меркель о размещении миротворцев является "продолжением тех дискуссий, которые ведутся в поиске компромиссов". "Российская сторона неоднократно демонстрировала свою последовательную позицию - гибкую, но на основе минских договоренностей", - заключил Песков.

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Персоны
Меркель, Ангела Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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