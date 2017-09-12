Общественные наблюдатели получили 460 жалоб на нарушения на выборах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели ассоциации "Национальный общественный мониторинг" получили порядка 460 сообщений о возможных нарушениях в единый день голосования 10 сентября, свыше 350 из них не подтвердились или были оперативно исправлены. Об этом сообщил во вторник координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей Роман Коломойцев.

"Всего на наши информационные ресурсы поступило около 460 сообщений о возможных нарушениях, более 350 сообщений не подтвердились при проверке или были разрешены нашими наблюдателями или нашими мобильными группами", - сказал он журналистам.

По остальным сообщениям сейчас ведется работа, часть материалов передана в правоохранительные органы. "Мы обязательно будем все нарушения отрабатывать", - подчеркнул Коломойцев.

В целом итоги прошедшей избирательной кампании в "Национальном общественном мониторинге" оценивают как хорошие. "Значительно уменьшились случаи применения прямого административного ресурса", - отметил Коломойцев.

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.